هل سيعود بسام كوسا إلى باب الحارة ؟

علم موقع “الفن” بشكل خاص وحصري أن الممثل ​بسام كوسا​ رفض العودة إلى مسلسل “باب الحارة” بجزئه العاشر، بعد أن طالبه القائمون على العمل بذلك.

وطرح المنتج فكرة خلق شخصية جديدة يؤديها كوسا، وتتمثل بشخصية شقيق “الإدعشري” التي أداها هذا الممثل في الجزء الأول من العمل الشامي الشهير، لكن الأخير رفض رفضاً قاطعاً رغم أنه غير مرتبط بأي عمل آخر.

ويهدف المنتج إلى إعادة أحياء هذا العمل بضخ شخصيات جديدة، وقد نشر موقعنا سابقاً أن الممثل سلوم حداد انضم إلى العمل بشخصية جديدة.

ويشار إلى رمضان المقبل سيتفقد لمسلسل “باب الحارة” المقرر تصويره بعد الشهر الكريم على أن يعرض خلال رمضان 2019.