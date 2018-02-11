هذا هو مخرج بقعة ضوء الجديد

ما يزال القائمون على مسلسل “​بقعة ضوء​” يعيشون حيرة كبيرة في ما يتعلق بالمخرج الذي سيقود دفة الجزء الرابع عشر، والمقرر تصويره خلال الأيام القليلة والمقبلة وعرضه خلال رمضان 2018.

فبعد أن تم الاتفاق مع المخرج ​طارق سواح​ وبسبب تأخر التحضيرات، التزم الأخير بمسلسل آخر هو “أولاد الشر”، ليجبر شركة الإنتاج على البحث عن مخرج آخر.

قبل يومين، جرى اجتماع بين المنتج وبين المخرج ​زهير قنوع​ الذي أبدى موافقة مبدئية خاصة أنه غير ملتزم بأي عمل، لكن العقد لم يوقع حتى الآن، بانتظار قراءة عدداً من النصوص.

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