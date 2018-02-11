هذا هو مخرج بقعة ضوء الجديد
ما يزال القائمون على مسلسل “بقعة ضوء” يعيشون حيرة كبيرة في ما يتعلق بالمخرج الذي سيقود دفة الجزء الرابع عشر، والمقرر تصويره خلال الأيام القليلة والمقبلة وعرضه خلال رمضان 2018.
فبعد أن تم الاتفاق مع المخرج طارق سواح وبسبب تأخر التحضيرات، التزم الأخير بمسلسل آخر هو “أولاد الشر”، ليجبر شركة الإنتاج على البحث عن مخرج آخر.
قبل يومين، جرى اجتماع بين المنتج وبين المخرج زهير قنوع الذي أبدى موافقة مبدئية خاصة أنه غير ملتزم بأي عمل، لكن العقد لم يوقع حتى الآن، بانتظار قراءة عدداً من النصوص.
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