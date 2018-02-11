بالصورة, هكذا كانت سلاف فواخرجي في طفولتها!

نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعتها بوالدها عندما كانت طفلة حيث كان يصطحبها للحديقة، أما مناسبة الصورة فهو احتفال سلاف بعيد ميلاد والدها حيث علّقت على الصورة: “بتذكر هي الصورة لما كنت تاخدني من إيدي على جنينة الأرسوزي كل يوم … وعذبك… وبعدك لهلأ بتاخدني من إيدي… وبخاف إذا فلتت إيدك ضيع، وكنت وبعدك آخدني من قلبي، ومكتر… بس بطلت عذبك، ورح تضل بطلي الأول ومعلمي الأول والحارس الأمين. كل سنة وإنت سالم بابا وتضلك فوق راسنا ونضل بحاجتكن إنت وماما طول العمر”.

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني تتابع فواخرجي في مصر تصوير مسلسل “خط ساخن”، إذ تتشارك بطولته مع النجم المصري حسين فهمي، وكل من الفنانين نضال الشافعي وصلاح عبد الله و آخرين .

وكانت فواخرجي قد انتهت في بداية الموسم من تصوير مسلسل “هوا أصفر”، حيث تقاسمت بطولته مع يوسف الخال ووائل شرف ويامن الحجلي بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين السوريين واللبنانيين في العمل.

سيدتي