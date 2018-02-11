تصريحات غير مسبوقة من حماس بشأن الجيش السوري

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، السبت، إن الحركة “ستقف إلى جانب سوريا في أي عدوان إسرائيلي”.

وأضاف حمدان في تصريح لقناة الميادين: “كل طرق المقاومة موحدة بعد العملية وهي رسالة إلى إسرائيل أن أي عدوان على أي لاعب من لاعبي محور المقاومة، فإن الجميع سيقف إلى جانبه.. اليوم بتنا نتحدث عن فقدان إسرائيل للتفوق النوعي والمقاومة تتطور وهذا مغزى الذي جرى بإسقاط الطائرة الإسرائيلية”.

وأشار القيادي في حركة حماس بأن ما حصل بعد اسقاط سوريا للطائرة الإسرائيلية “خلط الأوراق على المستوى السياسي وأن ما حصل سيشكل الدرع الحامي في وجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإعادة ترتيب المنطقة”.

وبين حمدان أن “العدوان على المقاومة في أي مكان يقتضي ردا وفعلا من الجميع”.

وتابع قائلا: “الجيش السوري قدم أداء رائعا في التصدي للطيران الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن تفوق إسرائيل على مستوى الطيران أصبح محل سؤال لدى صانع القرار في إسرائيل.

المصدر:وكالة “معا” الفلسطينية