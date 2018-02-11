الهة الحرب في مخازن الجيش السوري ترعب امريكا ان فكرت بأي اعتداء

منذ ايام ترد التقارير الامريكية والبريطانية حول امكانية استخدام الولايات المتحدة الامريكية حجة “الكيماوي” لضرب سوريا في سيناريو مشابه لضربة الشعيرات .

لكن تاريخ 10/2/2018 هو تاريخ قلب وكسر قواعد الاشتباك مع اعداء سوريا بعد اسقاط طائرة العدو الصهيوني واصابة اخرى هنا رسالة واضحة للجميع ان سوريا استعادت قوتها الدفاعية الصاروخية الجوية والاستراتيجية واصبح لديها القوام الكامل لتنفيذ ضربات دفاعية اذا ماتعرضت لهجوم .

قد يظن الامريكي ان الهجوم بصورايخ بعيدة المدى توما هوك هي الاكثر نجاعة في اشارة الى ذراع طويلة لاتقطع وان قطعت لايكون وقع هزيمتها مثل الطائرة الصهيونية لان وان حصل واسقطت سوريا طائرة امريكية سيكون الخدش الاصعب في جبين الغطرسة الامريكية

لذلك ستعمد غلى صورايخ التوماهوك لكن هنالك ( بانتسير Панцирь-С1 و Яхонт ياخونت ) الذي استخدم احداهما في صد الصواريخ الصهيونية العابرة واسقط في كل اعتداء 80 % منها واذا ماتمادى الامريكي بحاملات الطائرات فاان صورايخ ياخونت ستحول هذه الحاملات الى سلات من البيض الفاسد المحترق

لاانكر ان اذا ماحصل ذلك سيكون تطور خطير الا ان هنالك قراراً واضحاً من القيادة السورية لاعدوان بدون رد مهما كان الثمن كذلك استعادة الجغرافيا السورية بالكامل

في عرض اقدمه لكم اقدم لكم معلومات عن منظومتي ياخونت وبانتسير ( بانتسير Панцирь-С1 و Яхонт ياخونت )

تستطيع صواريخ “ياخونت” حمل رأس مدمر موجه راداريا وضرب اهداف عن بعد 300 كيلومتر. كما انها مزودة بنظام تكنولوجي عال يسمح لها بأن تكون غير مرئية للرادارات.

ستطيع صواريخ “ياخونت” حمل رأس مدمر موجه راداريا وضرب اهداف عن بعد 300 كيلومتر. كما انها مزودة بنظام تكنولوجي عال يسمح لها بأن تكون غير مرئية للرادارات.

وتهدف منظومة “باستيون” الصاروخية الذاتية الحركة للدفاع عن السواحل إلى تدمير الأهداف المائية الظاهرة. ولا تستغرق عملية نشر هذه المنظومة أكثر من 5 دقائق. بينما تصل الفترة الزمنية التي تتمكن خلالها المنظومة من القيام بالمهمات القتالية بشكل مستقل إلى 5 أيام، وتصل فترة خدمتها إلى عشرة أعوام.

وتزود منظومة “باستيون” المعدة للتصدير بصواريخ “ياخونت” المجنحة المضادة للسفن، التي تفوق سرعتها ثلاث مرات سرعة الصوت. ويصل عددها في المجمع الصاروخي الواحد الى 36 صاروخاً. وتستطيع صواريخ “ياخونت” ضرب أهداف على بعد 300 كليومتر بسرعة 750 متر في الثانية، وعند الاقتراب من الهدف ينخفض ارتفاع تحليق الصاروخ إلى ما بين 15 مترا و10 أمتار. وتهدف لمحاربة السفن المعادية، كمجموعات أو بشكل فردي في ظروف المواجهة النارية والإلكترونية الشديدة. وهي مزودة بنظام تكنولوجي عال يسمح لها بأن تكون غير مرئية للرادارات.

صواريخ “ياخونت” تستطيع حمل رأس مدمر موجه راداريا وزنه 200 كيلوغرام ، كما يمكنه ملاحقة الهدف وتتبعه اوتوماتيكيا وذاتيا ، وهو ما يعرف في المصطلحات العسكرية بـ”أطلق وانس”.

تعرّف على “بانتسير”

“بانتسير”، مخصصة لحماية المنشآت المدنية والعسكرية والدفاع عن بطاريات الصواريخ المضادة للأهداف متوسطة وبعيدة المدى كمنظومات “إس-300″ و”إس-400”.

وتقدر “بانتسير” على إسقاط جميع الأهداف المعادية كالمقاتلات والمروحيات والطائرات عالية السرعة بلا طيار، وصواريخ “كروز”، كما تستطيع تدمير الأهداف البرية والبحرية ذات الدرع الخفيف، وذلك في محيط 20 كم عنها وعلى ارتفاع يصل إلى 15 كم عن الموقع الصديق المحمي بها.

مما يميز “بانتسير” كذلك، قدرتها أثناء مرافقتها القوات البرية الصديقة في زحفها على رصد الأهداف الجوية، وضربها ومتابعة 20 هدفا معاديا في آن واحد وإصابة الأهداف الـ4 الأقرب، وهي الأخطر على القوات الصديقة، حيث تنطلق صواريخها لتبلغ سرعة تصل إلى 1300 متر في الثانية.

بين ميزاتها كذلك، أنه يمكن نصبها كبطاريات ثابتة، أو تركيبها على العربات المدولبة أو المجنزرة حسب تضاريس المنطقة المنوي استخدامها فيها، ورغبة الزبون.

التسليح

بجعبة “بانتسير” 12 ماسورة، تحمل صواريخ من نوع 57E6 ومدفعين رشاشين من عيار 30 ملم من نوع 2A38M.

مواصفات صواريخ 57E6

السرعة القصوى 1300 م/ثا

السرعة القصوى للهدف الذي تصيبه 1000 م/ثا

مدى المجدي لإصابة الأهداف من 1,2 إلى 20 كم

ارتفاع الهدف الذي تصيبه من 5 إلى 15 كم

وزن الرأس الحربية 20 كغ

مدافع “بانتسير”

النوع: مدفع مضاد للطيران

العيار 30 مم

قوة النيران 2500 طلقة في الدقيقة لكل مدفع

المدى من 200 إلى 4000 م

الارتفاع من 0 إلى 3000

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