ما الذي أبكى الجنرال قاسم سليماني؟

قبّل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، جبين المخرج السينمائي الإيراني الشهير، إبراهيم حاتمي كيا، مخرج فيلم “بتوقيت الشام”، وقال وهو يدمع: إن العمل أبكاني.

واعرب اللواء سليماني أصالة عن نفسه ونيابة عن المقاتلين عن شكره وتقديره لإنتاج هذا الفيلم، وقال: “إن أحداث هذا الفيلم ومشاهده أبكتني”.

وفيلم “بتوقيت الشام” (به وقت شام بالفارسية) يدور حول مآسي الإرهابيين وما ارتكبوه من فظاعات، ويشارك في تمثيل أدواره بابك حميديان، هادي حجازي و…آخرون.

وتشارك الفنانة مريلا زارعي في الفيلم بصفتها مديرة الممثلين، فيما يشارك بابك بناهي بصفته مصمم مشاهد وملابس.

وعادة ما يتحدث الجنرال الإيراني بتأثر عن الوضع في سوريا وما شهده فيها، لدرجة أن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني ترك رسالة خاصة موجهة إلى صاحب منزل مهجور كان أقام فيه خلال قيادته للمعركة التي انتهت باسترداد مدينة البوكمال السورية.

كما أبدى القائد العسكري الإيراني استعداده لتعويض صاحب المنزل عن أية أضرار قد تكون لحقت بالمنزل، وترك له في الرسالة رقم منزله في طهران للاتصال به.

المصدر: فارس