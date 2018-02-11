لحوم أغنام مخالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري في هذه الأسواق !

صادرت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب بمنطقة قارلق اليوم أكثر من 115 كغ من لحوم الأغنام المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

وبين الدكتور محسن مزيك مدير الشؤون الصحية أنه إثر جولة رقابية على المنطقة التي تنشط فيها عمليات الذبح العشوائي والمخالف للأغنام تم ضبط ومصادرة 25 كغ من لحوم الأغنام الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري و91 كغ من لحوم أنثى أغنام العواس المذبوحة بشكل مخالف خارج المذبح الفني

ولفت مزيك إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وتشميع محلين مخالفين والعمل مستمر عبر دوريات الرقابة لضبط أي مخالفة بهذا الخصوص لما لها من أثر سلبي على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا مدير الشؤون الصحية تجار الأغنام واللحامين للالتزام بذبح المواشي والأغنام والأبقار ضمن المذبح الفني الكائن في منطقة الراموسة المجهز بكل ما يلزم لهذه الغاية مع وجود طبيب بيطري للكشف على المواشي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة المستهلكين.

مصادرة لحوم أغنام مخالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري في حلب

المصدر : سيريانديز