استشهاد اثنين من أبناء الشيخ نواف البشير في دير الزور

قالت مصادر اعلامية ان احد أبناء الشيخ “نواف البشير” استشهد في دير الزور، في بلدة “طابية جزيرة” بريف دير الزور الشرقي، بحسب معلومات متقاطعة وردت امس الجمعة.

وقد استشهد “أشرف نواف البشير” إلى جانب عدد آخر من قوات رديفة للجيش السوري، بينما تأرجحت الأنباء عن ملابسات استشهادهم، حيث رجح أن يكونوا استشهدوا نتيجة قصف الطيران الأمريكي، الذي أقرت به واشنطن، ونوهت بأنه أدى إلى استشهاد عدد من قوات شعبية رديفة للجيش السوري من أبناء محافظة دير الزور.

وفضلا عن استشهاد “أشرف” قالت مواققع معارضة ان أخيه “ليث” أصيب ايضا فيما قالت تلك المصادر انه استشهد ايضا.

ويعد الشيخ “نواف البشير” أحد أهم الشخصيات التي ركبت ركاب المعارضة السورية خلال السنوات الأخيرة، قبل عودته إلى حضن الوطن وتشكيله قوات عشائرية سورية تقاتل الى جانب الجيش العربي السوري.

حيث عاد في مطلع عام 2017 إلى سوريا، وأعلن من دمشق “سوء تقديره للأمور، وعودته للمشاركة في مواجهة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة، وجبهة النصرة، والإخوان المسلمين”.

وكان البشير يشغل منصب رئيس الأمانة العامة للجبهة الشرقية التي شكلت بدعم من التحالف الدولي من أجل قتال تنظيم الدولة في دير الزور، كما كان أحد مؤسسي إعلان دمشق في العام 2005.

مواقع معارضة بتصرف