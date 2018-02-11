الجيش يقضي على مجموعة ارهابية بريف اللاذقية و هذا ما تم العثور عليه بريفي ادلب و حماة

الجيش يقضي على مجموعة ارهابية بريف اللاذقية و هذا ما تم العثور عليه بريفي ادلب و حماة

تصدت وحدة من الجيش العربي السوري لاعتداء مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على إحدى النقاط العسكرية بريف اللاذقية الشمالي وقضت على كامل أفرادها.

وذكر مصدر عسكري أن “وحدة من الجيش اشتبكت بقوة مع مجموعة إرهابية في تل حدادة شرق بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي حاولت الاعتداء على إحدى النقاط العسكرية بالمنطقة”.

وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت “بصد الاعتداء والقضاء على كامل أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة” وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

وقضت وحدات من الجيش في الـ 23 من الشهر الماضي على 13 إرهابياً من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له هاجموا نقاطا عسكرية على اتجاه قرية الصراف بناحية الربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

إلى ذلك عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على كميات من الأسلحة والذخيرة بعضها امريكي الصنع من مخلفات تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في القرى المحررة بأرياف حماة وحلب وادلب.

وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن وحدات من الجيش ضبطت خلال تمشيطها القرى التابعة لقرية قصر بن ووردان بريف حماة وقرى بريفي ادلب وحلب كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة خلفها ارهابيو تنظيمي داعش وجبهة النصرة قبل القضاء عليهم.

وبين المصدر أن الأسلحة المضبوطة شملت العشرات من صناديق الذخائر الناعمة والمتوسطة وعشرات قذائف الهاون وراجمة صواريخ ومنصات ٌطلاق صاروخ “تاو” أمريكي الصنع.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة أنجزت عملياتها القتالية بنجاح وحررت عددا كبيرا من البلدات والقرى والمزارع في أرياف حماة وحلب وادلب بما في ذلك مطار أبوالضهور.