بالصورة, كيف علق هشام حداد على إسقاط الـF16؟

بعد حادثة إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة إسرائيلية من نوع F16، توقف مقدم البرامج الكوميدي هشام حداد عند “التخبط الهائل الذي حصل في إسرائيل جراء إسقاط طائرة واحدة”، مقتبساً مقولة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التي أطلقها عقب تحرير الجنوب اللبناني عام 2000 في بنت جبيل وهي: “إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت”.

كلامُ حداد جاء في تغريدةٍ عبر “تويتر”، إذ قال: “اسقاط طائرة واحدة أوقع اسرائيل في تخبط هائل… صدقت عندما قلت اوهن من بيت العنكبوت… #زمن_الانتصارات #هيدا_نحنا_واكيد_هيدا_جونا”.