تعرف على أبرز أجهزة لاب توب تستخدم فى تعدين البيتكوين

زادت شعبية العملات الإلكترونية وعلى رأسها “البيتكوين” بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصبح هناك الملايين المهتمين بشراء أجهزة لاب توب حديثة بمواصفات متطورة يمكن استخدامها فى تعدين هذه العملات، خاصة بعد وصول ارتفاع قيمتها بشكل كبير، لذا نرصد فيما يلى أبرز أجهزة لاب توب يمكن استخدامها فى تعدين العملات الإلكترونية.

لاب توب ديل Inspiron 15 7000

لاب توب ديل Inspiron 15 7000 للألعاب مناسب لأنه يضم مواصفات قوية، إذ يأتى مع معالج Intel Core i5-7300HQ، وجرافيك Nvidia GeForce GTX 1050 Ti + Intel HD Graphics 630، بالإضافة إلى 8GB “رام” DDR4، وشاشة كبيرة الحجم 15.6 بوصة Full HD.

Razer Blade Pro

لاب توب Razer مميز بشكل كبير، إذ إنه مزود بمعالج Intel Core i7، وجرافيك Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)، و 16 أو 32 جيجابايت “رام”، ومساحة تخزين 512GB أو 2TB.

لاب توب HP Pavilion 15

يعد من أجهزة HP القوية، فهو مدعوم بمعالج AMD dual-core A9 APU أو Intel Core i7، وجرافيك AMD Radeon R5 أو Nvidia GTX 1050، و 16 أو 32 جيجابايت “رام”، مع شاشة 15.6 بوصة عالية الجودة.