فيس بوك يرصد 10 ملايين دولار لأصحاب الجروبات المفيدة للمستخدمين

أطلقت شركة فيس بوك برنامج جديد، وستمنح الشركة الأمريكية العملاقة 10 ملايين دولار فى المجموع لأكثر 100 شخص نجح فى إنشاء “جروب” مفيد لمستخدمى الموقع، كجزء من جهودها لنشر المحتوى القيم للمستخدمين.

وقالت “جينيفر دولسكى” من شركة فيس بوك إن المبادرة التى تم الإعلان عنها فى قمةFacebook Communities التى عقدت حديثا فى لندن، ستمنح لخمسة أشخاص تمويلا يصل إلى مليون دولار لبدء مشروع، و100 شخص آخر من جميع أنحاء العالم سيتلقى كل منهم ما يصل إلى 50 ألف دولار.

وأضافت: “نحن نبحث عن مجموعات ذات فائدة بالنسبة للمشتركين فيها، ونبحث عن المبادرات التى لها تأثير إيجابى، ومن المقرر أن يتم اختيار الـ100 شخص من خلال مسابقة مفتوحة فى جميع أنحاء العالم والفائزين سيتم اختيارهم من خلال لجنة من الخبراء المستقلين وموظفى فيس بوك”.

جدير بالذكر إعلان “مارك زوكربيرج” الرئيس التنفيذى لفيس بوك فى يونيو الماضى أن مهمة الشركة الجديدة هى “جعل العالم أقرب”.