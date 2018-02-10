هكذا علق وئام وهاب على اسقاط سوريا للطائرة الاسرائيلية

علق الوزير السابق اللبناني وئام وهاب على تويتر على حادث اسقاط الطائرة “الاسرائيلية” من قبل قوات الدفاع الجوي في الجيش السوري, وقال وهاب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر:

( إسقاط الطائرة الإسرائيلة فوق الجولان المحتل تحول إستراتيجي كبير تحية للجيش العربي السوري البطل وتحية كبيرة للرئيس بشار الأسد لإعطائه الأوامر للجيش بإسقاط الخطوط الحمر في مواجهة العدو ).

هذا وقالت صحيفة معاريف الاسرائيلية ان رئيس اركان الاحتلال يجري الان اجتماعا طارئا لتقييم الوضع على “الجبهة الشمالية” بعد اسقاط الطائرة الاسرائيلية من قبل الجيش السوري.

حيث اكدت مصادر خاصة بحالة هلع كبيرة واستنفار من العدو الصهيوني غير مسبوق على كامل الشريط الحدودي.