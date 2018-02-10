التفاصيل الكاملة لحادثة وفاة طالب في السكن الجامعي في دمشق

وفاة أحد طلاب الطب البشري قسم الدراسات العليا في جامعة دمشق، وذلك صباح اليوم في غرفته في المدينة الجامعية – تجمع الدراسات العليا بالمزة.

وبعد متابعة للحادثة، تبيّن أن الطالب قد توفى نتيجة أزمة قلبية مفاجأة أدت إلى وفاته في غرفته، والتي كشفها أحد زملائه القاطنين معه بالغرفة(م ، و)، والذي فور مشاهدته للحادثة بعد الوفاة، قام (م ، و) بإبلاغ إدارة السكن فوراً لتتم متابعه الموضوع من قبل إدارة المدينة الجامعية وأمانة فرع جامعة دمشق للحزب – مكتب الشباب.

وبيّن مصدر مسؤول في جامعة دمشق أنه بعد السماع بالحادثة مباشرة تم إبلاغ الجهات الأمنية ومستشفى المواساه بالحادثة وبدورهم حضروا مباشرة حيث تم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى المجتهد لتبيان سبب الوفاة.

وفي السياق أكد مدير مستشفى المجتهد الدكتور هيثم الحسين أنه بعد وصول الحادثة ومتابعة الطبابة الشرعية تبين أن سبب الوفاة حسب ماورد نتيجة احتشاء العضلة القلبية، ما سبب وفاة الطالب، حيث تتم الآن متابعة الإجراءات الأخرى بحضور قاضي التحقيق الجنائي والطبيب الشرعي.

والطالب الدكتور من طلاب الدراسات العليا اختصاص جراحة عظمية سنة ثالثة ومشهود له بين زملائه بأخلاقه العالية وطيبة تعامله.