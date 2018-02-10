استبدال العدادات الكهربائية الحالية بأخرى ذكية

أكد مدير عام شركة كهرباء دمشق المهندس باسل عمر أن الشركة قامت خلال العام الماضي بتخديم 602547 مشتركاً، وتم تزويدهم بالطاقة الكهربائية اللازمة من خلال 30 محطة تحويل، منها أربع محطات تحويل خارج الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية وهي موزعة بين محطتي القابون الأولى والثانية واليرموك والحجرالأسود، مشيراً إلى إنشاء 30 مركز تحويل ووضعها بالخدمة باستطاعة مركبة جديدة 25250 ( ك. ف. أ ) إضافة إلى بناء مركز تحويل عدد واحد نصف مطمور‏.

وبين عمر في تصريحٍ صحفي له، “أن الشركة عملت أيضاً على إنشاء خطوط توتر متوسط 20ك.ف، وتمديد خطوط توتر متوسط أرضية 20ك.ف بطول 20,18 كم لتأمين التغذية لمراكز تحويل جديدة، وتمديد خطوط توتر متوسط هوائية 20ك.ف بطول 2,05 كم لتأمين التغذية لمراكز تحويل جديدة.‏

وأشار مدير الشركة إلى إنشاء خطوط توتر منخفض 0,4 ك,ف جديدة وتمديد 9,79 كم شبكات توتر منخفض أرضية لمخارج مراكز تحويل جديدة وتمديد 5,78 كم شبكات توتر منخفض هوائية لمخارج مراكز تحويل جديدة، إضافةً إلى قيام الشركة بتحسين واقع الشبكة القائمة في مناطق دمشق المختلفة حيث تم استبدال وتجديد خطوط توتر متوسط أرضية بطول 1,5 كم، وتجديد خطوط توتر متوسط هوائية بطول 500م، وتجديد شبكات توتر منخفض هوائية بطول 45 كم، إضافة إلى تجديد شبكات توتر منخفض أرضية بطول 2,6 كم، وتكبير استطاعة محوّلات لمراكز تحويل قائمة 55 مركزاً وإجراء الصيانة لـ 697 مركز تحويل صيانة كهربائية وإنشائية، وتنفيذ الصيانة الدورية لـ 21 محطة تحويل 66/20 ك,ف واستبدال 17761 عدّاد أحادي الطور واستبدال 2351 عداداً ثلاثي الطور.‏

ولفت عمر إلى قيام الشركة بتركيب عدادات لمشتركين جدد بلغ عددها 8301 عداد أحادي لأغراض منزلية وتجارية وتركيب 645 عداداً ثلاثي الطور لإغراض منزلية وتجارية وتمديد كابلات خاصة بالعدادات بطول 75,673 كم ، اضافة الى انشاء 16 مركز تحويل ووضعهم بالخدمة باستطاعة مركبة جديدة 10420 ك,ف.آ وإنشاء خطوط توتر متوسط 20ك.ف جديد لصالح الغير حيث تم تمديد خطوط توتر متوسط أرضية 20ك.ف بطول 8,33 كم لتأمين التغذية لمراكز تحويل جديدة، اضافة لتمديد خطوط توتر متوسط هوائي 20ك.ف بطول 140 م لتامين التغذية لمراكز تحويل جديدة.‏

وبين أنّه تم إنشاء خطوط توتر منخفض 0,4 ك.ف جديد لصالح الغير وتمديد خطوط توتر منخفض أرضية 0,4 ك.ف بطول 1,26 كم لتأمين التغذية لمراكز تحويل جديدة وتمديد خطوط توتر منخفض هوائي 0,4 ك.ف بطول 1كم لتأمين تغذية مراكز تحويل جديدة، لافتاً إلى أن الشركة نظّمت خلال العام المنصرم 4546 ضبطاً بحق المخالفين بالاستجرار غير المشروع.‏

وكشف عمر عن أهم الاعمال التي ستنفذها الشركة خلال العام الحالي منها افتتاح مركز جديد للنافذة الواحدة في مبنى الشركة بما يلبي حاجة المواطنين بشكل كامل، وافتتاح مكتب طوارئ جديد يخدم منطقة دمشق القديمة وافتتاح عدد من كوّات الجباية في حي الورود ودمشق القديمة وركن الدين والتضامن ونهر عيشة والعمل على إنشاء مخارج توتر متوسط جديدة في مناطق من محطة التضامن بقيمة 31,6ليرة، ومن محطة باب شرقي بقيمة 65,2ليرة ومن محطة الحرش بقيمة 123,9ليرة، الأمر الذي سيخفف من حمولات مخارج التوتر المتوسط المحملة بشكل كامل، والعمل حالياً على الربط الالكتروني بين المحافظات، موضحاً أنه يتم العمل حالياً على مشروع استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية .‏

المصدر : الثورة