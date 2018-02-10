الخارجية الأمريكية : لا نخطط لتقسيم سوريا , لدنيا هدف وحيد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، أمس الخميس، أن الهدف الوحيد للولايات المتحدة في سوريا هو تدمير التنظيم الإرهابي (داعش).

وطلب الصحفيون من ناويرت التعليق على تصريحات وزارة الخارجية الروسية، حول أن الولايات المتحدة لديها خطط لتقسيم سوريا، فقد أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أنه “في سوريا يبدو من المرجّح جدّاً، أن الأمريكيين توجّهوا إلى تقسيم البلاد”.

فردت المتحدّثة: إن الولايات المتحدة تهدف إلى تدمير (داعش)، وأعتقد أن الجميع يعرفون ذلك، ونحن هناك لتدمير التنظيم، وهذا هو السبب الوحيد.

وأضافت، في الوقت نفسه، الولايات المتحدة “هناك أيضاً لتحقيق استقرار الوضع في البلاد، حتى تمر(سوريا) من خلال عملية جنيف وتقترب من إجراء انتخابات في المستقبل”.

المصدر : وكالات