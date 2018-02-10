الجيش الإسرائيلي: أحد طياري المقاتلة F16 المتحطمة إصابته خطيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن إصابة أحد طياري المقاتلة الإسرائيلية “F-16” التي تحطمت على هضبة الجولان شديدة الخطورة.

وقال إنه تم إسقاط المقاتلة الإسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها نجيا وتم إجلاؤهما.

وأضاف أنه تم اعتراض طائرة إيرانية بلا طيار، أطلقت من مطار “تيفور” في منطقة تدمر في سوريا باتجاه إسرائيل، وأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مكان إطلاق الطائرة في سوريا.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المقاتلة الإسرائيلية من نوع “F16” سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، مضيفا: “لا نعلم بعد إن كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية”.

وقال أدرعي، إن الجيش أسقط من خلال مروحية حربية طائرة إيرانية بلا طيار، أطلقت من سوريا واخترقت الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي رصدت الطائرة في مرحلة مبكرة.

وأوضح أن صافرات الإنذار، التي أطلقت في هضبة الجولان ناتجة عن نيران سورية أطلقت باتجاه طائراتنا، مشيرا إلى أن الحادث ما يزال مستمرا.

المصدر: وكالات