بالفيديو, المضادات الجوية السورية تتصدى للاعتداء الاسرائيلي في سماء ريف دمشق وتدمرها

قالت مصادر سورية إن المضادات الجوية تصدت لغارات اسرائيلية فوق ريف دمشق وأسقطت صواريخ معادية حاولت استهداف أحد نقاط الجيش غرب دمشق ، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منطقة الكسوة تحديدا .

وقد بدأت الأحداث منذ فجر اليوم السبت، بعد أن أسقطت الدفاعية الجوية السورية طائرة للعدو الإسرائيلي من نوع “F-16″، بعد أن شنت غارة على أهداف عسكرية في المنطقة الوسطى.

كما أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم السبت سماع دوي صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل.

وكان قد نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري ، تأكيده استهداف الدفاعات الجوية السورية للطائرات العسكرية الإسرائيلية.

وقال التلفزيون السوري “إن الدفاعات الجوية السورية، أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية”.

وقال المصدر العسكري للتلفزيون السوري إن “العدوان الإسرائيلي، استهداف إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى”.

وأشار نفس المصدر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية “سانا” إلى أن “وسائط الدفاع الجوي السورية أصابت أكثر من طائرة”.

كما اعترفت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بسقوط طائرة من طراز “اف 16” فوق الجليل وإصابة طياريها.

شاهد الفيديو

