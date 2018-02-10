الجيش السوري يقتل قيادي كبير في جيش الاسلام , والأخير ينعي

يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في المحور الممتد بين حرستا وعربين في الغوطة الشرقية لدمشق , ويخوض معارك عنيفة مع ارهابيي فيلق الرحمن وجبهة النصرة المنتشران في المنطقة .

سلاح الجو السوري قدم اسنادا جويا مكثفا للقوات على الارض , وشن العديد من الغارات الجوية مستهدفا مواقع المسلحين في حرستا وعربين وعدد من مناطق وبلدات الغوطة الشرقية , موقعا اصابات مؤكدة في صفوفهم .

مصدر ميداني أكد لمراسلون ورود معلومات عن مكان تواجد احد قادة المسلحين العسكريين في الغوطة الشرقية , وعليه نفذ سلاح الجو السوري غارة جوية مستهدفا المقر المذكور , ما ادى لمقتل قائد عسكري كبير في جيش الاسلام وتدمير المقر بمن فيه .

من جهته , اعترف جيش الاسلام بفقدانه أحد ابرز القادة العسكريين بالغارة الجوية , ونعى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تلغرام ” مقتل القائد العسكري في اللواء الثالث مشاة التابع لجيش الاسلام المدعو نور عبد الجليل .

ويعتبر المقتول عبد الجليل أحد أهم القادة العسكريين في ميليشيات جيش الاسلام و العاملين على جبهة حوش الضواهرة في المرج شرقي الغوطة .

ويذكر ان الجيش السوري ينفذ عملية عسكرية في محور عربين جنوب منطقة حرستا في الغوطة الشرقية , وتمكن من تحقيق هام بمحور منطقة النفوس وسط احتدام المعارك مع مسلحي المنطقة .

المصدر : مراسلون + تويتر .