ادخل عمرك وجنسك , وستعرف إن كنت ستعيش 100 عام!

ادخل عمرك وجنسك , وستعرف إن كنت ستعيش 100 عام!

إذا أراد الشخص أن يحيا طويلاً فينبغي عليه الاهتمام بصحته البدنية والنفسية، لكن هذا الموقع يخبر المستخدم ما إذا كان سيعيش ليصل إلى الـ 100 اعتماداً على العمر والجنس.

ويتبع هذا الموقع مكتب الإحصاءات الوطنية الأميركي، ويقدم إحصاءاته في تقدير العمر بطريقة حسابية ويعرضها بالنسبة المئوية، حيث يدون المستخدم فقط عمره ونوع الجنس، ليضغط على النتيجة، فيعرف النسبة المئوية لوصوله إلى سن المائة.

وبحسب بيانات الموقع، فإن الأطفال الصبيان الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، تصل فرصهم للعيش لعمر 100 عام بنسبة 22%، أما الفتيات، ففرصهن أعلى لبلوغ للمائة بنسبة 28%.

وقام الموقع بتقسيم الجنس إلى مجموعتين من حيث العمر، فالفتيات والنساء فرصهم للعيش لعمر المائة عام أكبر وأعلى من الفتيان والرجال، بغض النظر عن أعمارهم، بحسب نتائج الاحصاءات التالية:

1- فرص بلوغ الرجال ممن أعمارهم 40 عاماً تصل 9% لبلوغ المائة، بينما 13% بالنسبة للنساء من نفس العمر.

2- فرص بلوغ الرجال ممن أعمارهم 60 عاماً تصل 6% لبلوغ المائة، بينما 9% بالنسبة للنساء من العمر ذاته.

3- فرص بلوغ الرجال ممن أعمارهم 89 عاماً تصل 5% لبلوغ المائة، بينما 7% بالنسبة للنساء من نفس العمر.

4-فرص بلوغ الرجال ممن أعمارهم 93 عاماً 10% لبلوغ المائة، بينما 13 % بالنسبة للنساء من نفس العمر.

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