واتسآب يتيح إرسال واستلام الأموال عبر التطبيق

أفادت تقارير جديدة أن تطبيق واتسآب يسمح الآن لبعض مستخدميه بتحويل الأموال لأصدقائهم من خلال التطبيق.

ويشاع منذ فترة طويلة أن تطبيق التراسل الفوري يعمل على نظام دفع “الند للند” (peer-to-peer)، ويبدو أنه الآن على استعداد لتشغيل هذه الميزة.

وأشار موقع “WABetaInfo” في تقريره إلى أن الميزة متوفرة حاليا لعدد قليل من المستخدمين في الهند فقط.

ونشرت صور للنظام الجديد الذي يبدو وأنه يحمل اسم “WhatsApp Payments”، عبر الإنترنت من قبل بعض مستخدمي التطبيق.

وتظهر عبر لقطات “screenshot” المنشورة جملة كتب فيها “إرسال واستلام الأموال بشكل آمن مع UPI”.

ويعرف “UPI” بأنه نظام الدفع المستخدم من قبل العديد من البنوك الهندية.

ولا توجد الكثير من التفاصيل بشأن نظام تحويل الأموال عبر واتسآب، في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنه بعد قبول بنود وشروط التطبيق يجب على المستخدم التحقق من رقم هاتفه وتحديد المصرف الذي يتعامل معه قبل أن يتمكن من البدء في استخدام الميزة.

(روسيا اليوم)