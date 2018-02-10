تصعيد على عدة محاور جنوب سوريا

شهد الريف الغربي للسويداء يوم الخميس توتّراً شديداً حيث سقطت عشرات القذائف على هذا الريف توزّعت بين بلدات عرى والمجيمر والقريّا، أدت لاستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في بلدة القريا وأوقعت القذائف أضرار مادية كبيرة في بلدتي عرى والمجيمر.

وقام محافظ السويداء إبراهيم العشّي بالذهاب إلى بلدة عرى ومعاينة الأضرار الناجمة عن القذائف، ووعد الأهالي بتعويض الخسائر بأسرع وقت.

في حين قامت مدفعية الجيش السوري باستهداف مواقع المسلحين في بصرى الشام وجمرين بريف درعا الشرقي وهي مصدر القذائف على ريف السويداء الغربي.

في السياق كان قد أُطلق سراح شاب يبلغ من العمر 17 عاماً كانت قد اختطفته المجموعات المسلحة قبل أيام أثناء قيامه بأعمال زراعية في بلدته عرى وتمت عملية مبادة مخطوفين مع الجهة الخاطفة حتى تم إطلاق سراحه .

في القنيطرة دارت اشتباكات عنيفة ليل الأمس بين المسلحين المتمركزين في حرش بلدة جباثا الخشب من جهة وقوات الجيش والدفاع الشعبي المتمركزين جنوب بلدة حضر من جهة أخرى، حيث بادر المسلحون باستهداف نقاط الجيش جنوب حضر بالرشاشات الثقيلة ما استدعى رد قوات الجيش على هذا الخرق .

في حين وردت معلومات عن قيام وحدات الجيش السوري المتمركزة في السرية الرابعة صباح اليوم بتنفيذ كمين بمجموعة مسلحة تنقل عتاد ومؤازرات للمسلحين على محاور الاشتباكات باتجاه جباثا الخشب – طرنجا بالريف لشمالي للقنيطرة وأدى الكمين لإيقاع كامل أفراد المجموعة بين قتيلٍ ومصاب.

هذه الاشبتاكات جاءت بعد ساعات قليلة على اعتراف وسائل إعلام العدو (الإسرائيلي) بتصدّي المضادات السوريّة الأرضيّة لطائرة مسيّرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية في أجواء بلدة حضر في ريف القنيطرة.

المصدر : دمشق الآن