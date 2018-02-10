غوغل تطوّر منصة ألعاب متقدمة

كشفت تقارير صحافية حديثة عن قيام شركة غوغل بالعمل على تطوير منصة ألعاب متقدمة تشبه في طريقة عملها مواقع بث الفيديو.

ووفقا للمصادر المقربة من غوغل فإن المنصة ستقوم ببث الألعاب بصورة تفاعلية، بحيث لن يحتاج اللاعب تنزيل اللعبة من على الإنترنت أو حتى شراء أسطوانة لها.

وأكدت نفس المصادر أن غوغل أطلقت الاسم الكودي “يتي” (Yeti) على مشروعها الوليد، وفقا لما نقله موقع “ذا نكست ويب”.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تفكر فيها غوغل اقتحام عالم الألعاب بمنصة مستقلة، ففي عام 2014 تطرقت تقارير صحافية إلى عزم الشركة تطوير منصة ألعاب خاصة بأجهزة التلفاز اعتمادا على نظام التشغيل أندرويد، وهو المشروع الذي لم يرَ النور قط.

(سكاي نيوز)