سيف سبيعي , إذا لم تكرم الدولة والدي فلن أُذكرها بذلك

كشف الفنان “سيف سبيعي” في برنامج “المختار” عبر راديو “المدينة” عن مشروعه الجديد الذي يحضر له في دبي عبر منصة الكترونية تحمل اسم “TEN Time” ستنتج مسلسلات وأعمال بمحتوى جريء وحصري، وسيقدم من خلالها فيلمه الجديد “ليلة هادئة” الذي سيبدأ تصويره في شهر رمضان.

وعن السينما السورية قال سيف إن المشكلة فيها هي بآلية العرض وعدم وجود مقياس حقيقي أو سوق لمعرفة مدى جدوى هذه الأفلام التي تحصد جوائز ولكن في مهرجانات الدرجة الثانية والثالثة، ورغم ذلك تبقى المؤسسة العامة الجهة الوحيدة التي تنتج أعمالاً ولذلك سيقدم معها فيلم من كتابة “سامر اسماعيل” يحمل اسم “ليلة هادئة”.

سبيعي قال إن رحيل والده جعله على حافة هاوية وكشف أن ما رآه بكل مراحل جنازة والده الراحل فنان الشعب “رفيق سبيعي” من احتضان السوريين له وشعورهم بأنهم فقدوا والدهم كان كافياً ولذلك لم يسأل عن أي تكريم رسمي أو إقامة ذكرى سنوية، مضيفاً: “إذا لم تسعَ الدولة لتكريم والدي فلن أذكرها أنا بهذا، وعلى الأقل فلتعامل والدي كما عاملت ملحم بركات الذي يستحق بالتأكيد كل التكريم”.

المصدر: المدينة اف ام