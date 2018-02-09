صورة لخليفة خامنئي المرتقب في جولة عسكرية جنوب لبنان

ظهر السيد ابراهيم رئيسي في جولة عسكرية تفقدية في منطقة الحدود مع إسرائيل في الجنوب اللبناني.

ورئيسي هو عضو مجلس الخبراء الإيراني المتوقع خلافته لعلي خامنئي كولي للفقيه.

الصورة التي يبدو فيها رئيسي، البالغ 58 سنة، محاطا بقادة ميدانيين من حزب الله تم تمويه وجوههم، كانت أثناء زيارته للبنان التي بدأت قبل أسبوع.

ونشرت الصورة ضمن تقرير نشرته صحيفة “جيرواليم بوست” أمس الأربعاء، من دون أن تذكر مصدرها، ولا مصدر معلوماتها عن الجولة التي لم يكن عالما بها سوى قيادة حزب الله وبعض عسكرييه.

في التقرير ذكرت الصحيفة أن رئيسي قال خلال الجولة “ان تحرير القدس بات قريبا (..) وبفضل حركات المقاومة الفلسطينية، تمكنت فلسطين من مواجهة إسرائيل، وليس للمفاوضات جدول لتحرير البلاد من اسرائيل”.

ليبانون ديبايت