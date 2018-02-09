سوريا, بالاشتراك مع إمرأة عصابة إجرامية تسرق وتنهب على الطرقات

من خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على عصابة سرقة وسلب مؤلفة من شخصين وامرأة وهم المدعوين (ع . ز)، و(م. ب)، والمدعوة (ف . م)، ضبط بحوزتهم جوال مسروق نوع سامسونغ ( A3 )، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على استدراج مواطن من إحدى الدول المجاورة إلى سورية وسرقة سيارته وجهازه الخليوي ومبلغ عشرة آلاف ليرة سورية، وببيع السيارة المسروقة لشخص متوارٍ، وقيامهم بنصب حواجز على طريق (شهبا ــ دمشق) لسلب المواطنين سياراتهم وأموالهم وارتكاب أربع عمليات سلب لسيارات عامة وخاصة.

كما اعترف المقبوض عليه (ع . ز) بأنه أثناء وجوده في إحدى الدول المجاورة قام باستئجار سيارتين من أحد الأشخاص، ولم يعيدهما إليه ثم باعهما هناك وهرب إلى سورية.

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: وزارة الداخلية