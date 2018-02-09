علماء يكشفون تكنولوجيا لحياة بوتين الأبدية

يدرس علماء من جامعة أورال الفيدرالية إمكانية ابتكار روبوتات حيوية خلوية تعمل على “إصلاح” جسم الإنسان من الداخل.

قال رئيس مركز الهندسة الحيوية فلاديمير شور: “ستحدث العملية كالتالي، يتناول الإنسان كبسولة تحتوي على ألف من هذه التقنيات الحيوية، التي تنتشر داخل الجسم وتصلحه”.

وأشار إلى قدرة هذه التكنولوجيا على حل مشكلة الشيخوخة. وقال شور، ردا على سؤال مراسل موقع “رناك دوت كوم” حول إمكانية الحصول على “حياة بوتين الأبدية”، إن ذلك ممكن من الناحية التقنية. وأوضح شور أن روسيا لا تجري مثل هذه الدراسات بعد.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في كانون الثاني/يناير، أن بوتين في صحة جيدة.