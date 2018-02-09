ليلة السطو في الاردن , خمس عمليات في اقل من 24 ساعة والشرطة العسكرية على بوابات البنوك

ليلة السطو في الاردن , خمس عمليات في اقل من 24 ساعة والشرطة العسكرية على بوابات البنوك

خمس حالات سطو على الاقل دفعة واحدة استيقظ عليها الجمهور الاردني من ظهر الخميس حتى فجر الجمعة وبصورة احداث سطو متوالية تحصل بالتزامن ولأول مرة في تاريخ الامن الاردني.

منتصف ليلة الخميس على الجمعة سرق ملثمان تحت قوة السلاح مبلغا صغيرا لا يزيد عن 500 دينار من إحدى الصيدليات في ضاحية مرج الحمام شرقي العاصمة عمان.

بالتزامن سرقت قاصة حديدة مع مبلغ عشرة الاف دينار من محطة وقود في مدينة الزرقاء.

قبل ذلك بساعات سرق ساطي من سيارة متوقفة امام بنك في مدينة اربد شمالي المملكة مبلغا يصل إلى 19 الفا من الدنانير.

في الاثناء وبنفس اليوم تمكن مواطنون من السيطرة على لص قام بالسطو على فرع للبنك العربي وسط العاصمة وضبط المسروقات في مطاردة نادرة بين مواطنين ومجرم.

وتم ايضا إحباط محاولة سرقة بنك ثالث .

عمليات السطو بدأت تتكرر على نحو غير مسبوق في الاردن وتثير القلق.

وبدأت دوريات مزدوجة من الشرطة العسكرية تظهر على بوابات البنوك الرئيسية مع السلاح لضبط الامن وردع المحاولات بالاتفاق مع إدارات البنوك.