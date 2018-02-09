سورية تعلن عن إكتشاف احتياطيات ضخمة من مادة الغاز

كشف ” المهندس علي غانم” وزير ” النفط والثروة المعدنية، عن الثروة الضخمة التي تتمتع بها سورية بالنسبة لمادة الغاز، مؤكدا أن احتياطي المقطع البحري الواحد يبلغ 250 مليار متر مكعب.

و أكد ” غانم” ان الحكومة تخطط لإنتاج 219 ألف برميل نفط يوميا مع نهاية عام 2019.

وأشار الوزير غانم إلى أن إنتاج سورية قبل الأزمة كان 385 ألف برميل من النفط يوميا، وحوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز و3.5 مليون طن من الفوسفات.

وأكد غانم انه مع بداية عام 2017، قبل تحرير البادية السورية، كان إنتاج النفط يبلغ 2000 برميل يوميا، وإنتاج الغاز 6.5 مليون متر مكعب.

المصدر : RT