عشيرة البكارة ولواء الامام الباقر يصدران بيان ناري وتحضير للانتقام من القوات الامريكية

بيان لعشيرة البكارة ولواء الباقر (ع) ..

نحن ابناء القبائل والعشائر السورية نؤكد أن قيام التحالف الدولي الداعم للارهاب الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية بقصف مجموعات من شبان القبائل الذين هبّوا لمواجهة إجرام وممارسات التنظيمات الارهابية وعلى رأسها داعش وقسد وأاستعادة اراضيهم التي استولى عليها أرهابيون وما تسمى قوات سوريا الديمقراطية بعد أن قتلوا وشرّدوا أهلها .. ما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى

إن قبائل المنطقة الشرقية تشدد على أنّ دماء هؤلاء الشهداء لن تذهب هدرا وسنثأر لها وستشكل دافعاً اضافياُ لمواصلة القتال حتى دحر الارهابيين ان كان من داعش او قسد وتحرير اراضينا وقرانا على الرغم من دعم قوّات التحالف الأمريكي الغاشم لهم ..