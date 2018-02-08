كيف تستخدم مزايا سناب شات الجديدة؟

حصل تطبيق سناب شات على بعض الإصلاحات الجديدة، حيث بات بإمكان المستخدمين الحصول على ميزة عدم الإزعاج الجديدة بالإضافة إلى تعيين نوع الخط، وسوف نقدم لكم كيفية استخدام هذه المزايا على أجهزة أندرويد.

طريقة تفعيل ميزة عدم الإزعاج في تطبيق سناب شات

• انقر على أيقونة الرسالة الموجودة في أسفل يسار الشاشة، أو قم بالدخول إلى قسم الأصدقاء.

• ابحث عن الشخص أو الدردشة الجماعية التي تريد تجاهلها واضغط عليها.

• ستظهر لك قائمة تحتوي على خيارات مختلفة.

• حدد على الإعدادات وستظهر لك قائمة منبثقة جديدة.

• اختر عدم الإزعاج، بحيث أنك لن تستلم إشعارًا بشأن الرسائل الجديدة من هذا المصدر بعد الآن.

• يمكنك عكس هذا الخيار في أي وقت باتباع الخطوات نفسها وتحديد تشغيل الإشعارات.

طريقة استخدام الخط الجديد في تطبيق سناب شات

• قم بالتقاط صورة من الشاشة الرئيسية.

• انقر في أي مكان على الصورة وستظهر لك لوحة المفاتيح.

• مباشرةً فوق لوحة المفاتيح، ستشاهد صفًا جديدًا من أنماط الأحرف المختلفة للاختيار من بينها.

• يمكنك الآن اختيار نمط الخط الذي تريد.

• الآن يمكنك الكتابة، ويجب أن تظهر الكتابة على الشاشة في نمط الخط المحدد.

• يمكنك ضبط لون الخط باستخدام شريط التمرير في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة.

• بعد الانتهاء من ذلك، فقط اضغط على زر السهم الأزرق في الزاوية اليمنى السفلى لإرسال الصورة إلى أصدقائك.

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