الجيش السوري يتابع تقدمه و سيطرات استراتيجة حققها اليوم و هذه أبرزها

الجيش السوري يتابع تقدمه و سيطرات استراتيجة حققها اليوم و هذه أبرزها

أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرتها على ثماني قرى جديدة في ريفي حماة الشمالي الشرقي وحلب الجنوبي بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” فيها.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات الجيش العربي السوري نفذت عمليات مكثفة ضد تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم “داعش” في المساحة المتبقة من الجيب الذي يحاصر فيه الجيش ما تبقى من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي على الحدود الإدارية لريفي حماة وحلب بسط خلالها السيطرة على قرى قصر ابن وردان والمصيطبة رسم مضحي وجب الهب ورجم جعرة ومخلف شمالي وعين الزرقة وأبو ميال.

وبين المراسل أن إعلان السيطرة جاء بعد تثبيت وحدات الجيش نقاطها العسكرية في القرى ومحيطها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو تنظيم “داعش” الذين سقط منهم العديد من القتلى والمصابين.

وأحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة أمس سيطرتها على 30 قرية وبلدة وواصلت تقدمها بملاحقة إرهابيي “داعش” في أرياف حماة وحلب وإدلب الأمر الذى يمهد لإعلان المنطقة خالية من التنظيم التكفيري.