والد أشرقت يكشف أسرار هزيمتها على يد كاظم الساهر , هل تعرضت للظلم في “The Voice”؟

في أول ظهور لها بعد إخفاقها في الفوز بجائزة الموسم الثاني من برنامج “ذا فويس كيدز”، قالت المطربة الصغيرة أشرقت أحمد أنها ظلت حتى اللحظات الأخيرة تتمنى أن تفوز باللقب، وكانت بالوقت نفسه تؤهل نفسها للفرحة إذا تم اختيار أي متسابق آخر!!

وأضافت في حوار بصحبة والدها الملحن الإسكندري أحمد سعد مع الإعلامي وائل الابراشي لبرنامج “العاشرة مساء” أنها شعرت ببعض الحزن فور إعلان النتيجة بفوز المغربي حمزة لبيض، ولكنها تماسكت سريعاً.

والد أشرقت أكد أن ما حدث قبل إعلان النتيجة من مقدم الحفل بدر منحه الأمل في فوز ابنته باللقب، وتابع قائلاً إن الأجواء داخل الاستديو كانت تشير لفوز ابنته باللقب وتلقى التهاني من أغلب الحضور قبل إعلان النتيجة رسمياً، مشيراً إلى أن ابنته تملك شعبية طاغية في لبنان.

ورداً على الجدل المثار حول تسبب أغنية “الناس الرايقة” في خسارة أشرقت للقب، أكد والدها أن الأغاني التى قدمتها في مرحلة “الصوت وبس” ومرحلتي المواجهة كانت من اختياره وتدربت عليها تحت إشرافه، وأنه كان يفضل أن تقدم ابنته رائعة الراحلة وردة “لعبة الأيام” في الحلقة الأخيرة لمواجهة ذكاء كاظم الساهر في استغلال طبقات صوت حمزة لبيض.

أضاف أن كاظم منذ اللحظة الأولى راهن على فوز حمزة لبيض وكان حريصاً على تقديمه لأغنيات عادية طوال مراحل تصفيات البرنامج حتى لا ينتبه المنافسون لطبقات صوته العالية، ولهذا رتبت مع أشرقت على تقديم أغنية “لعبة الأيام” حتى تتمكن من مواجهة حمزة، ولكن إدارة البرنامج أخبرتني بأن القرار أن تغني أشرقت مقطعاً من “حيرت قلبي” وأغنية “الناس الرايقة” إجباري.

وتدارك مؤكداً أنه لا يعتقد بوجود مؤامرة على ابنته بعد اختيار هذه الأغاني بشكل اجباري، ولكن ما حدث منح حمزة لبيض سيفاً بينما منحت اشرقت خنجراً، ولهذا ظهرت قدراته الصوتية العالية، بينما لم تتمكن الصغيرة من إبراز إمكانياتها الفنية.

ورفض الملحن أحمد سعد نظرية المؤامرة، ووجه الشكر لإدارة شبكة MBC المنتجة للبرنامج على الرعاية الشاملة لكل الأطفال المشاركين في البرنامج.

المصدر: سيدتي