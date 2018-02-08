الجيش السوري يقترب من استعادة جيب الإرهابيين المحاصر بين أرياف حلب وحماه و إدلب

يُركّز الجيش السوري هجماته على مواقع إرهابيي تنظيم “داعش” ضمن الجيب الذي يسيطرون عليه في المثلث الواقع بين أرياف حلب وحماه وإدلب وسط سوريا. هذا الجيب الذي تُقدّر مساحته بأكثر من ألف كيلو مترٍ مربع، سيطر الجيش وحلفاؤه خلال أيام قليلة على أكثر من نصف مساحته، الأمر الذي يؤكد قرب استعادته بشكل كامل.

وعليه، يسعى الجيش السوري بشكل سريع لاستعادة هذا الجيب المحاصر، حيث تمّت السيطرة على أكثر من تسعة وثلاثين قرية خلال ثلاثة أيام. وأمس أيضًا، سيطرت القوات المتقدمة على قرى جب السكر وجب الحنطة وبويضة وتل الحلاوة، وبذلك يكون الجيش قد أصبح في عُمق مناطق سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

مصدر عسكري سوري قال في هذا السياق إنّ “سير العمليات العسكرية بشكل متسارع من عدة محاور يُضيّق الخناق على إرهابيي تنظيم “داعش” ضمن الجيب المحاصرين به، وهذا يدلّ على قرب إنهاء وجودهم، بمعنى أن إعلان تحرير هذا الجيب قد بات مسألة وقت لا أكثر.

تقدم الجيش السوري و حلفائه باتجاه مواقع إرهابيي “داعش” يأتي من عدة محاور، حيث انطلقت القوات من مناطق شمال مدينة السلمية بريف حماه الشمالي الشرقي، ومن محور غرب ناحية السعن ومن محيط ناحية الحمرا بالإضافة إلى جنوب شرق بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي وشرق بلدة سنجار بريف إدلب، الأمر الذي يساعد على تشتيت قدرات الإرهابيين الدفاعية وتقليص المساحة التي يسيطر عليها الإرهابيون بسرعة كبيرة وذلك حسب تأكيد المصدر العسكري ذاته.

وأضاف المصدر أنّ ” الجيش وحلفاءه سينهون وجود بقايا تنظيم “داعش” في مثلث أرياف حماه وحلب وإدلب خلال وقت قصير، وهذا الأمر سيُريح القوات المتقدمة نحو عُمق إدلب”، مشيرًا إلى أنّ “وجود الإرهابيين في هذا الجيب كان يشكل ضغطًا على مؤخرة قوات الجيش المتقدمة نحو سراقب وعلى ميمنة القوات التي تقدمت من ريف حلب الجنوبي على الخط الفاصل بين حلب وإدلب واستعادة هذه المنطقة ستُؤمّن قوات الجيش في عملياتها على مواقع إرهابيي “النصرة” في إدلب من أيّ التفاف”.

ولفت إلى أنّ ” تقدم الجيش السوري نحو هذا الجيب المحاصر بين أرياف حلب وحماه وإدلب قد تأخر، إذ كان الجيش يتبع أهدافًا مرحلية وفق خطته المتبعة للوصول بدايةً إلى مطار أبو الظهور العسكري بأسرع وقت”.