مقتل 27 جندياً تركياً بمحور شيخورزة شمال عفرين

تدور أعنف الاشتباكات بين الوحدات الكردية من جهة والجيش التركي والميلشات المرتبطة بها من جهة آخرى في بلدة شيخورزة المحازية للحدود التركية.

تحاول قوات العدوان التركي منذ عدة أيام دخول قرية شخورزة الاستراتيجية، فالمعارك في القرية أخذت طابع الكر والفر بعد أن انسحبت منها القوات الكردية تكتيكياً ومعاودة الهجوم على ما خسروه من نقاط عصر اليوم.

وتحدث مصدر ميداني كردي مؤكداً على قتل 27 جندياً تركياً في محور القرية قضو برصاص القنص والاشتباكات المباشرة مع القوات الكردية، وصلت جثثهم الى مشافي هاتاي وكلس في تركيا، كما قتل خلال الاشتباكات العشرات من قوات ما يسمى (الجيش الحر)، وقال المصدر أن الجيش التركي قد مر بيوم دامي فلم يقتل هذا العدد من جنوده بنفس اليوم منذ بدء العدوان على عفرين السورية.

يذكر أن قوات الاحتلال التركي استخدمت أسلحة كيماوية خلال اقتحامها للقرية مما أجبر القوات الكردية على الانسحاب لمحيط القرية، قبل معاودتها الهجوم على قوات الاحتلال داخل البلدة.

المصدر: دمشق الآن