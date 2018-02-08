نساء عفرين تنتفض في وجه العدوان التركي

أنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيها عدداً من النساء الكرديات يحملن بنادق حربية ويتجهن للأنضمام للقوات الكردية المشتبكة مع الجيش التركي شمال وغرب عفرين.

تعد المرأة مكوناً أساسياً في صفوف القوات الكردية، حيث يتم تنظيمهم في فصيل يدعى “وحدات حماية المرآة” “YPJ” يقاتل جنباً إلى جنب مع فصائل كردية آخرى.

قدمت منطقة عفرين خلال العدوان التركي عشرات الضحايا من النساء بالقصف الجوي والمدفعي وبالاشتباك المباشر مع مشاة العدوان، وكانت قصة الفتاة “بارين كوباني” من أبشع الجرائم التي أرتكبها العدوان التركي بحق المرأة، فبعد أن قضت “كوباني” بآحد المعارك في شمال عفرين ،تم التمثيل بجثمانها وتصوير فيديو ظهر به عدداً من المسلحين ينكلون بجثة فتاة عارية.

المصدر: دمشق الآن