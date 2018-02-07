الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على 62 قرية بيوم واحد، و نصف الجيب المحاصر

تستمر العمليات العسكرية للجيش السوري وحلفائه في أرياف حماه وحلب وإدلب، وتحديداً في الجيب الذي تم حصر إرهابيي داعش فيه بفعل تقدم القوات والذي تبلغ مساحته 1100 كم مربع، نجاعة العمليات مكنت القوات من استعادة السيطرة على العديد من البلدات بسرعة قصوى بفعل الكثافة النارية التي استخدمتها مدفعية الجيش والتمهيد الناري لسلاح الصواريخ الذي أمّن تقدم وحداة المشاة لتطبيق تكتيك القضم الجغرافي وتأمين كافة القرى والبلدات من الإرهابيين، وتدمير آخر تجمعاتهم في الجيب المحاصر الذي باتت الجيش يسيطر على أكثر من نصف مساحته.

القرى المحررة

الجيب الذى طوقه الجيش السوري وحلفاؤه في الـ 20 من الشهر الماضي والممتد من جنوب شرق خناصر بريف حلب إلى غرب سنجار بريف إدلب إلى السعن بريف حماه يشهد وبفعل المعارك الشرسة التي تخوضها القوات المتقدمة، انهيارات كبيرة بين صفوف إرهابيي داعش، وهذه هي أسماء القرى والبلدات المحررة: رسم الصوف – سباخ – أخو حسن – عليص – راعل – كريهة – تل فا – خربة حويش – الصخرية – جب محمد – الجاسم – خربة خلوف – ابيان – تل الصوان – عزيزية – جنينة – جب السكر – الحنين – الخطابية – ابو محالة – جب الحنطة – القناطر – جديدة – ابو حبايا – مرامي بني هلال – ام زحيمك – البيضة – فيضة – متوسطية – عقلة – مشيرفة – مكسر الشرقي – ابو القناة – ابو صوايا – قلعة الحوايس – عبيسان – جبل عبيسان – رسم الخلا – جديدة – الخفية – أبو حمد – تبارة ازبيب – أندرين – جب الصفا – عبلة – ثنية الصوان – جديدة – قارة ربوع – زغبر – رسم الضاهرية – ايزه – بيوض – مشيرفة – الظاهرية – رسم التينة – محيبس – رسم عريرة – ابو مرو – رسم طبش – معصوان – وسيطة – عطشانة.

إلى ذلك تستكمل وحدات الهندسنة مهامها من الخطة العسكرية بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في هذه القرى، التي تشير سرعة السيطرة عليها وتأمين محيطها بأن سير العمليات لن يتوقف قبيل إعلان الجيب المحاصر بأكلمه منطقة آمنة وتحت سيطرة الجييش السوري وحلفائه.

حسين مرتضى