واتساب يتيح إضافة 3 أشخاص في مكالمة جماعية

أطلقت الشركة المالكة لتطبيق “واتساب” ميزة تجريبية جديدة لمستخدميه تمكنهم من إضافة 3 أشخاص إلى مكالماتهم الجماعية، من ضمنهم المتصل الأساسي، وذلك بحسب موقع “WABetaInfo” المتخصص في كشف المزايا الجديدة لتطبيق “واتساب”.

وبدأت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الشهير في إطلاق تلك الميزة منذ مطلع العام الجاري بشكل تجريبي لبعض المستخدمين داخل الإصدار 2.17.443 من التطبيق لنظام أندرويد، ولكنها أصبحت تتيح تلك الميزة أيضا لمستخدمي الإصدار التجريبي الجديد 2.18.39.

ولم يكشف الموقع عما إذا كانت تلك الميزة الجديدة ستكون متاحة لأكثر من مليون ونصف مستخدم للتطبيق شهريا، يتحدثون أكثر من 50 لغة من مختلف دول العالم، على مكالمات الفيديو أم المكالمات الصوتية فقط.

واتساب يتيح إضافة 3 أشخاص في مكالمة جماعية