11 خطوة لنقل جهات الاتصال إلى هاتفك الـ أندرويد الجديد

عند حصولك على هاتف “أندرويد” جديد أول ما يخطر على ذهنك هو نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم، حيث يمكنك الآن نقل جميع جهات الاتصال الخاصة بك دفعةً واحدة، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة:

1) افتح تطبيق “جهات الاتصال” على هاتفك.

2) انقر على رمز القائمة المكون من ثلاثة أسطر في الجانب العلوي الأيمن.

3) اضغط على الإعدادات.

4) انقر على تصدير ضمن إدارة جهات الاتصال.

5) حدد جميع جهات الاتصال لديك.

6) انقر على تصدير إلى ملف VCF.

7) قم بتغيير اسم الملف كما تريد، ثم قم بحفظه.

8) افتح مجلد التنزيلات على هاتفك.

9) اضغط مطولًا على ملف VCF الذي قمت بتصديره.

10) انقر على رمز المشاركة.

11) اختر الآن حفظ الملف في غوغل درايف أو في البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد تحميل الملف إلى غوغل درايف أو إرساله بالبريد الإلكتروني، قم بفتح الملف من الهاتف الجديد وسيتم حفظ جهات الاتصال على هاتفك الـ”أندرويد” بشكل مباشر.

11 خطوة لنقل جهات الاتصال إلى هاتفك الـ أندرويد الجديد