النيران تلتهم منزل عادل إمام

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في فيلا الممثل المصري عادل إمام، الواقعة في منطقة كرداسة في العاصمة المصرية، القاهرة.

وتم إخماد الحريق بواسطة 3 سيارات إطفاء، ومنع انتقاله إلى داخل مبنى الفيلا، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وفقاً لتقارير محلية مصرية.

وأفادت تحريات الشرطة، أن سبب اندلاع الحريق هو كابل كهرباء في لوحة المفاتيح خارج الفيلا.

ولم يتهم عادل إمام، خلال استجواب المباحث له، أحداً بالتسبب في اندلاع الحريق.

يذكر أن عادل إمام بدأ في شهر تشرين الثاني، تصوير مسلسله التلفزيوني الجديد “عوالم خفية”، استعداداً لعرضه في شهر رمضان.

ومسلسل “عوالم خفية” من إنتاج وإخراج رامي إمام، وسيناريو أمين جمال، وتشارك في بطولته الممثلة المصرية بشرى، والمطربة المصرية مي سليم.

وكان التلفزيون السعودي قد تعاقد مع عادل إمام، لكي ينال حق العرض الحصري لمسلسله “عوالم خفية” خلال شهر رمضان، في سابقة هي الأولى من نوعها في مشوار إمام الفني.

المصدر: سبوتنيك

النيران تلتهم منزل عادل إمام