اعتداء إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق , وقيادة الجيش تصدر بياناً

اعتداء إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق , وقيادة الجيش تصدر بياناً

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر اليوم لاعتداء جديد من قبل العدو الصهيوني على أحد المواقع في ريف دمشق.

وفي بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكد أن طيران العدو الصهيوني أقدم في الساعة 03.42 من صباح اليوم بإطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظمها .

و أشار البيان إلى أن العدوان السافر جاء في إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية التي تتهاوى تحت ضربات قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة في جميع المناطق ولتشجيع الإرهابيين أدوات إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتهم على المدنيين لاسيما في دمشق وريفها .

و أكد البيان على جاهزية القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء وإحباطه ومواصلة حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية , وتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراتها العدوانية المتكررة وغير المحسوبة.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت في التاسع من كانون الثاني الماضي لثلاثة اعتداءات متتالية للعدو الصهيوني على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ .

سانا+ وزارة الدفاع السورية

اعتداء إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق , وقيادة الجيش تصدر بياناً