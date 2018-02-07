الحوالات الواردة إلى سورية تواصل تدفقها للسوق الموازي بفارق يصل لـ40 ليرة , والمركزي يلتزم الصمت!!

واصل سعر صرف الليرة السورية استقراره النسبي مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية وللأسبوع الثاني على التوالي.

ووفقا للتقرير الأسبوع لـ” مركز دمشق للأبحاث” فقد ما زالت مستويات تداوله قريبة من مستويات 465- 470 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد. وذلك في ظل ضبابية المشهد الأمني والاقتصادي في البلاد، الأمر الذي انعكس حالة من الترقب والجمود في الأسواق المحلية.

في حين استمر تدفق الحوالات من الخارج وضمن مستوياته الطبيعية، وإن كان القليل منها فقط يجد طريقه للقنوات الرسمية وذلك بسبب الهامش الكبير بين السوق الرسمي والموازي والذي يصل إلى حوالي 40 ليرة سورية مما يحرم المصرف المركزي من كميات كبيرة من القطع الأجنبي. ولا تبدي السلطات النقدي حالياً أي رد فعل تجاه سوق الصرف فقد استمر المركزي في سياسة تثبيت أسعار الصرف الصادرة عنه مقابل الدولار الأمريكي دون إعطاء أي إشارة منه إلى السوق فيما يتعلق باتجاه تحرك سعر صرف الليرة السورية في الفترة القادمة.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي /الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد تراجع خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 583 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 581 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 0.34%. بينما ارتفعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.22%، لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 541.6 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 542.78 ليرة سورية في نهاية

B2B

الحوالات الواردة إلى سورية تواصل تدفقها للسوق الموازي بفارق يصل لـ40 ليرة , والمركزي يلتزم الصمت!!