آلة نسيج تغزل عبارة تعلن فيها تعافي الصناعة من ساحة الأمويين

في ساحة الأمويين تقف آلة نسيج معلنة تعافي الصناعة الأهم والاعرق في الدولة السورية والتي حملت مهارة السوريين وابداعهم الى كل العالم ..

اتحاد المصدرين بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يزرعون آلة نسيج في الساحة الاهم والاكبر في العاصمة ليقولوا من خلالها لكل العالم . صنع في سورية

بل تقول : I LOVE SYRIA

أعلن اتحاد المصدرين مساء اليوم عبر تغطية إعلامية وبث مباشر انطلاق الحملة الاعلانية لمعرض صنع في سورية التخصصي للألبسة و النسيج و الجلديات من ساحة الأمويين.

ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أرض مدينة المعارض في دمشق، وتبدأ فعالياته في 15 إلى 18 شباط الجاري، بحضور مايقارب 800 رجل أعمال و مستوردين من عدد من البلدان العربية منها العراق وليبيا والإمارات المتحدة والكويت والسعودية والأردن ولبنان والجزائر وتونس ومصر والسودان والبحرين، إضافة إلى عُمان و إيران، وسيضم المعرض الألبسة النسيجية منها الولادي والنسائي والرجالي والبياضات والجوارب والأحذية و مستلزمات الإنتاج والأقمشة.

و سيستضيف المعرض ضمن فعالياته أكثر من 600 من رجال الأعمال و التجار و أصحاب المحلات التجارية من جميع المحافظات السورية الذين أعلنوا عن رغبتهم بحضور المعرض والتسوق وتثبيت طلبات موسم الربيع والعيد.

آلة نسيج تغزل عبارة تعلن فيها تعافي الصناعة من ساحة الأمويين