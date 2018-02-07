دينا تعرضت للسخرية بسبب هذه الإطلالة

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للراقصة المصرية دينا وهي ترتدي “باروكة” صفراء اللون، خلال تواجدها في أحد الحفلات برفقة النجم الشاب أمير شاهين.

ظهرت دينا في الصورة بإطلالة غير أنيقة، الأمر الذي عرضها لانتقادات كثيرة وسخرية عارمة.

من ضمن التعليقات التي كتبت لها: “الله الله على الأشقر النيلون شو حلو أيه الجمال والأناقة والشيك ده يا دينا”.

نشير إلى أنّ آخر أعمال دينا كان مسلسل (الطوفان)، بطولة نادية رشاد، وفاء عامر، محمد عادل، هنا شيحة، بشرى، أيتن عادل، دينا، روجينا، رامي وحيد، أحمد زاهر وغيرهم.

دينا تعرضت للسخرية بسبب هذه الإطلالة