اعلان ريفي حلب و حماة خاليين من الدواعش قاب قوسين,ماذا حقق الجيش اليوم؟

حقق الجيش السوري تقدما جديدا في عملياته العسكرية ضد داعش مستعدياً السيطرة على أكثر من11 قرية في الجيب الذي طوقته في الـ 20 من الشهر الماضي والممتد من جنوب شرق خناصر بريف حلب إلى غرب سنجار بريف إدلب إلى السعن بريف حماه، ومن هذه القرى: عزيزة، جب الرمان، هوا، خيرية، هوا الشرقية، خيرية كبيرة، خيرية صغيرة، دلالة، تل حلاوة، جب عثمان، لوبيدة، ملولح، السكري، الدق، الصالحية، الحليبية، نجم الزهور، المسلوخية، حوما، ام قرين، السماقية، الوهيبي، نفاحة، التفاحة في الجيب المحاصر بارياف حلب و حماة و ادلب المتداخلين فيما بينهم.

تكتيك الجيش

الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذ خلال الساعات الماضية عملية عسكرية ضد أوكار داعش بريف حماة الشمالي وحلب الجنوبي الغربي استخدم خلالها أسلحة تتناسب وطبيعة المنطقة الجغرافية التي استغلها إرهابيو التنظيم لإنشاء تحصيناتهم من خنادق ودشم وغيرها واستخدام منازل الأهالي كمخازن لأسلحتهم وذخيرتهم، لتسفر العملية عن استعادة السيطرة على قرى الطرفاوي ومسعدة والمريجب الشمالي والجدوعية الجنوبية والجدوعية الشمالية والبارودية والمرامي والحمدانية ورسم البرجس والنصيرية وأبو كهف، بعدا معارك عنيفة سقط فيها العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي داعش، لتبدأ بعدها وحدات الهندسة العمل على تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بين المنازل وفي الأرض الزراعية المحيطة بها.

وكالات

اعلان ريفي حلب و حماة خاليين من الدواعش قاب قوسين,ماذا حقق الجيش اليوم؟