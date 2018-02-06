ممثلة شهيرة تروي تفاصيل عملية إغتصابها في كواليس تصوير فيلمها

فجرت الممثلة الاميركية ​إيليزا دوشكو​ ابنة النجم أرنولد شوارزنيغر، مفاجأة مدوية، حيث كشفت أنها تعرضت للإغتصاب عندما كان عمرها لا يتجاوز الـ12 عاماً.

دوشكو كشفت عما حدث، لموقع “غازيتا. رو”، حيث اشارت الى ان الجاني الذي استدرجها واغتصبها كان يكبرها بـ 24 عاماً، ويدعى جويل كرامير، وكان يشرف على المشاهد التي تتضمن حركات بهلوانية في الأفلام.

وفي تفاصيل ما حدث شددت دوشكو على أن الجاني الذي كان صديقاً لعائلتها وعدها ذات مرة أن يرافقها إلى مسبح كي يدربها على حركات بهلوانية، إلا أنه لم يف بوعده في ذلك اليوم واصطحبها إلى فندق وقام بإغتصابها.

وأكدت دوشكو أن كرامير طلب منها أن لا تخبر والديها بما حدث، وبعد سنوات كشفت دوشكو قصة اغتصابها لزميلتها التي تكبرها بعدة سنوات، وجاءت زميلتها في اليوم التالي إلى مكان التصوير، وأبلغت كرامير بأنها تريد التحدث معه حول الحادثة.

كما كشفت دوشكو أنها في اليوم نفسه تعرضت لإصابة وكسور خلال “البروفة” لعملها، معتبرة أن كرامير انتقم منها وتعمد إسقاطها لأنها كشفت لصديقتها أنه إغتصبها.

ممثلة شهيرة تروي تفاصيل عملية إغتصابها في كواليس تصوير فيلمها