السورية روزينا لادقاني ابرز المرشيحن لنيل الجائزة الذهبية

يبدأ بعد ايام انطلاق مهرجان الموريكس دور في لبنان، والذي يقام كل عام للوقوف على انجازات الفن في الوطن العربي والعالم، ويعتبر الموريكس دور من اكبر المهرجانات الفنية في الوطن العربي، يتم فيه تكريم نخبة من الفنانين المتميزين من مختلف ارجاء العالم بالاضافة الى جوائز عديدة ومتنوعة عن افضل مسلسل وافضل اخراج.

وتقوم ادارة المهرجان في كل دورة بترشيخ عدد من النجوم الذين قدموا ابداعا ولفتة متميزة في الفن، ومن سورية تم ترشيخ النجمة الصاعدة روزينا لادقاني الى جانب العديد من النجمات، وتعتبر روزينا من الوجوه الفنية السورية التي استطاعت بعيونها ونظراتها ان تكتسح عالم الدراما بسرعة.

بدأت لادقاني مشوارها الفني بعديد من الادوار التي لم تقدمها كما تهدف وتتطلع حتى تلقفت فرصتها واستطاعت ان تفرض نفسها على الجميع بشخصية منى التي لعبتها في الهيبة الى جانب تيم حسن ونادين نجيم، ثم تمكنت من تقديم نفسها بعدد من الشخصيات المختلفة التي اضافت لها الكثير، فأبدعت في غرابيب سود الذي لاقى ضجة عربية كبيرة وتمردت في شوق ذاك العمل الذي ابهر الجميع ووصفه البعض بأنه الاقرب الى الواقع العربي، ويذكر بأن روزينا بدأت بتصوير العديد من اعمالها لعام 2018 وابرزها الهيبة بجزئه الثاني.

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السورية روزينا لادقاني ابرز المرشيحن لنيل الجائزة الذهبية