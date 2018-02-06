حدث في سورية , طلق زوجته بسبب ريال مدريد

حدثت حادثة طلاق غريبة باحدى أحياء مدينة حمص مساء امس عند انتهاء مبارة ريال مدريد و فريق ليفانتي التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2 – 2

وفي التفاصيل : هرع جيران إحدى الابنية السكنية الى منزل جارهم بعد سماع صوته يصرخ على زوجته التي استفزته عندما سجل فريق ليفانتي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المبارة

مما ادى الى اثارة جنون الزوج المهووس لفريق ريال مدريد و طلق زوجته التي تميل لفريق برشلونة و عندما دخل الجيران الى منزله قال لهم ( جاكرتني و انا معصب ، خلي برشلونة تنفعها )..

المجهر

حدث في سورية , طلق زوجته بسبب ريال مدريد