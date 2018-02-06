فيديو سيوقف قلوبكم, حادث سير مروع بين 44 مركبة في أبوظبي

وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث سير ضخم على الطريق السريع الواصل بين أبوظبي ودبي، وذلك بسبب الضباب الكثيف.

وانتشرت فيديوهات لمكان الحادث الذي تسبب بتضرر الكثير من السيارات، تقول بعض المواقع إن عددها وصل إلى 44.

وتظهر الفيديوهات سيارات متوقفة في الطريق بينما يهرع أشخاص للاحتماء قبل أن تأتي شاحنة وتدهس بعض السيارات المتوقفة.

وسارعت الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث. وتقوم الشرطة حاليا بإحصاء عدد المركبات المتضررة والمصابين جراء الحادث.

وناشدت شرطة أبوظبي السائقين الانتباه وعدم التوقف لمعاينة الحوادث المرورية.