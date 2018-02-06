الطيران الروسي يواصل عملية الانتقام في سوريا

يواصل الطيران السوري والروسي عمليات القصف الجوي التي تستهدف مواقع الجهاديين في شرق محافظة إدلب.

وتشمل عمليات القصف مناطق عدة منها المنطقة التي شهدت في 3 فبراير/شباط حادث سقوط طائرة روسية من طراز “سو-25” كما ذكرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات القصف الجوي التي يقوم بها الطيران الروسي والسوري تساعد الجيش العربي السوري على مواصلة عملياته الهجومية على الجهاديين بنجاح. وقد حررت القوات الحكومية السورية أكثر من 12 مدينة وبلدة في شمال غرب سوريا في الأسبوع الأخير.

وحسب مصادر قوات النمر التابعة للجيش العربي السوري فإن القصف الجوي تسبب في سقوط 30 و25 قتيلا في صفوف “هيئة تحرير الشام” في منطقتي تل طوقان وتل سلطان.

وأضافت الصحيفة أن مواقع الجهاديين في شرق إدلب تتعرض الآن إلى القصف الجوي المتواصل.

وكالات